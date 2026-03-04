‘Juste une dernière danse’ Malandain Ballet Biarritz Festival Vaison Danses Théâtre Antique Vaison-la-Romaine

‘Juste une dernière danse’ Malandain Ballet Biarritz Festival Vaison Danses

Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – 48 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 22:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

La compagnie de Thierry Maladain cloture ce festival autour de trois pièces Le Concerto du soleil, Mozart à 2 et le Boléro de Ravel.

.

Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 49 42 02 88 billetterie@vaison-la-romaine.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Just one last dance’ Malandain Ballet Biarritz Festival Vaison Danses

Thierry Maladain’s company closes the festival with three pieces: Le Concerto du soleil, Mozart à 2 and Ravel’s Bolero.

L’événement ‘Juste une dernière danse’ Malandain Ballet Biarritz Festival Vaison Danses Vaison-la-Romaine a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme du Pays de Vaison Ventoux en Provence