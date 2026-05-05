Juste une illusion, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller

Juste une illusion Mardi 5 mai, 14h00 Centre culturel Claude Vigée Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T14:00:00+02:00 – 2026-05-05T15:56:00+02:00

Fin : 2026-05-05T14:00:00+02:00 – 2026-05-05T15:56:00+02:00

Une collation et un café offerts à l’issue de la séance

Centre culturel Claude Vigée 31 rue de Vire, Bischwiller Bischwiller 67240 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1258#showmovie?id=D3OBY »}]

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