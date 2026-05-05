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Juste une illusion, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller

Juste une illusion, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller

Juste une illusion, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller mardi 5 mai 2026.

Lieu : Centre culturel Claude Vigée

Adresse : 31 rue de Vire, Bischwiller

Ville : 67240 Bischwiller

Département : Collectivité européenne d'Alsace

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Juste une illusion Mardi 5 mai, 14h00 Centre culturel Claude Vigée Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T14:00:00+02:00 – 2026-05-05T15:56:00+02:00
Fin : 2026-05-05T14:00:00+02:00 – 2026-05-05T15:56:00+02:00

Une collation et un café offerts à l’issue de la séance

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