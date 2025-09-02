Ma République et moi IWA Compagnie Bischwiller

Ma République et moi IWA Compagnie

Avec son grand sourire, Issam nous invite dans l’intimité d’un salon, autour d’un thé à la menthe, et nous parle de sa vie il est comédien, aime Molière, le foot et supporte la France et le Maroc. Dans un décor simple un fauteuil rouge, un transistor il nous raconte aussi sa mère Malika, femme marocaine voilée, discrète et digne, confrontée au silence et aux préjugés.

Seul en scène, il incarne avec douceur et humour cette figure maternelle, et questionne avec finesse notre regard sur l’autre, sur la République, et sur l’intégration. Car Ma République et moi s’inspire d’un incident bien réel pour explorer l’identité, les tensions culturelles et la transmission, entre souvenirs tendres et blessures d’enfance. Ce récit sensible et lumineux bouleverse autant qu’il rassemble dans un moment de théâtre nécessaire et réparateur.

Texte, mise en scène et jeu Issam Rachyq-Ahrad.

Théâtre Dès 10 ans.

Placement numéroté.

Bord plateau à l’issue de la représentation.

Avec le soutien de l’OARA Nouvelle-Aquitaine.

English :

With his big smile, Issam invites us into the intimacy of a living room, over mint tea, and tells us about his life: he is an actor, loves Molière and soccer, and supports both France and Morocco. In a simple setting? a red armchair, a transistor? he also tells us about his mother Malika, a veiled Moroccan woman, discreet and dignified, confronted with silence and prejudice.

German :

Mit seinem breiten Lächeln lädt uns Issam in die Intimität eines Wohnzimmers ein, bei einem Pfefferminztee, und erzählt uns von seinem Leben: Er ist Schauspieler, liebt Molière, Fußball und unterstützt Frankreich und Marokko. In einem einfachen Dekor ein roter Sessel, ein Transistorradio erzählt er uns auch von seiner Mutter Malika, einer verschleierten, diskreten und würdevollen marokkanischen Frau, die mit Schweigen und Vorurteilen konfrontiert wird.

Italiano :

Con il suo grande sorriso, Issam ci invita nell’intimità di un salotto, davanti a un tè alla menta, e ci racconta la sua vita: è un attore, ama Molière e il calcio, tifa per la Francia e per il Marocco. In un ambiente semplice una poltrona rossa, un transistor ci parla anche di sua madre Malika, una donna marocchina velata, discreta e dignitosa, che si confronta con il silenzio e il pregiudizio.

Espanol :

Con su gran sonrisa, Issam nos invita a la intimidad de un salón, tomando un té a la menta, y nos cuenta su vida: es actor, le encantan Molière y el fútbol, y apoya tanto a Francia como a Marruecos. En un marco sencillo -un sillón rojo, un transistor- nos habla también de su madre Malika, una mujer marroquí con velo, discreta y digna, enfrentada al silencio y a los prejuicios.

