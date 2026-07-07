AGENDA · Vermenton
Juste une illusion Salle des fêtes Vermenton
mardi 7 juillet 2026 · Salle des fêtes · Vermenton
Informations pratiques
Vermenton
Juste une illusion
Salle des fêtes Place de la République Vermenton Yonne
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Projection du film Juste une illusion à la Salle des Fêtes de Vermenton. .
Salle des fêtes Place de la République Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Juste une illusion
L’événement Juste une illusion Vermenton a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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