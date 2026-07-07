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AGENDA · Vermenton

Juste une illusion Salle des fêtes Vermenton

mardi 7 juillet 2026 · Salle des fêtes · Vermenton

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Place de la République
Ville
89270 Vermenton
Département
Yonne
Tarif
4 4 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vermenton

Juste une illusion

Salle des fêtes Place de la République Vermenton Yonne

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:00:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Projection du film Juste une illusion à la Salle des Fêtes de Vermenton.   .

Salle des fêtes Place de la République Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Juste une illusion

L’événement Juste une illusion Vermenton a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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