Juste une illusion Salle des fêtes Vermenton

Informations pratiques

Vermenton

Juste une illusion

Salle des fêtes Place de la République Vermenton Yonne

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Projection du film Juste une illusion à la Salle des Fêtes de Vermenton. .

Salle des fêtes Place de la République Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Juste une illusion

L’événement Juste une illusion Vermenton a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois