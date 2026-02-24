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Le Rendez-vous Jazz Vermenton

Le Rendez-vous Jazz Vermenton

Le Rendez-vous Jazz Vermenton dimanche 9 août 2026.

Adresse : Abbaye de Reigny

Ville : 89270 Vermenton

Département : Yonne

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 20 20 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vermenton

Le Rendez-vous Jazz

Abbaye de Reigny Vermenton Yonne

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 17:00:00
fin : 2026-08-09 20:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Pour sa 18e édition le rendez-vous Jazz de Reigny sera donné par le trio Swing Kings pour un concert jazz exceptionnel et un spectacle inédit.
Avec Jean-Pierre Bertrand (piano), Nicolas Peslier (guitare) et Didier Desbois (saxo alto et voix).
venez vivre un moment suspendus sous nos tilleuls centenaires et profiter d’un moment convivial à l’ambiance guinguette.   .

Abbaye de Reigny Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   lesamis@abbayedereigny.com

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English : Le Rendez-vous Jazz

L’événement Le Rendez-vous Jazz Vermenton a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité

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