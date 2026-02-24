Le Rendez-vous Jazz Vermenton
Le Rendez-vous Jazz Vermenton dimanche 9 août 2026.
Vermenton
Le Rendez-vous Jazz
Abbaye de Reigny Vermenton Yonne
Tarif : 20 – 20 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 17:00:00
fin : 2026-08-09 20:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Pour sa 18e édition le rendez-vous Jazz de Reigny sera donné par le trio Swing Kings pour un concert jazz exceptionnel et un spectacle inédit.
Avec Jean-Pierre Bertrand (piano), Nicolas Peslier (guitare) et Didier Desbois (saxo alto et voix).
venez vivre un moment suspendus sous nos tilleuls centenaires et profiter d’un moment convivial à l’ambiance guinguette. .
Abbaye de Reigny Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lesamis@abbayedereigny.com
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English : Le Rendez-vous Jazz
L’événement Le Rendez-vous Jazz Vermenton a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité
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