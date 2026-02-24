Vermenton

Le Rendez-vous Jazz

Abbaye de Reigny Vermenton Yonne

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 17:00:00

fin : 2026-08-09 20:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Pour sa 18e édition le rendez-vous Jazz de Reigny sera donné par le trio Swing Kings pour un concert jazz exceptionnel et un spectacle inédit.

Avec Jean-Pierre Bertrand (piano), Nicolas Peslier (guitare) et Didier Desbois (saxo alto et voix).

venez vivre un moment suspendus sous nos tilleuls centenaires et profiter d’un moment convivial à l’ambiance guinguette. .

Abbaye de Reigny Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lesamis@abbayedereigny.com

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English : Le Rendez-vous Jazz

L’événement Le Rendez-vous Jazz Vermenton a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité