La Soirée d’exception à Reigny (concert + dîner) Lieu-dit Reigny Vermenton

Vermenton

La Soirée d’exception à Reigny (concert + dîner)

Lieu-dit Reigny Abbaye de Reigny Vermenton Yonne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 17:00:00

fin : 2026-10-03 23:59:00

Date(s) :

2026-10-03

Notre habituelle soirée d’exception à Reigny, met cette année à l’honneur la clarinette, avec le talentueux Pierre Génisson, accompagné au piano par Bruno Fontaine. Ils vous présenterons Songbook, une relecture de standards américains et de chansons françaises.

Pour ceux qui souhaitent prolonger les plaisirs, ce magnifique concert sera suivi d’un dîner aux chandelles dans les salons XVIIIe de l’Abbaye ! .

Lieu-dit Reigny Abbaye de Reigny Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lesamis@abbayedereigny.com

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English : La Soirée d’exception à Reigny (concert + dîner)

L’événement La Soirée d’exception à Reigny (concert + dîner) Vermenton a été mis à jour le 2026-05-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)