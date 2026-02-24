La Soirée d’exception à Reigny (concert + dîner) Lieu-dit Reigny Vermenton
La Soirée d’exception à Reigny (concert + dîner) Lieu-dit Reigny Vermenton samedi 3 octobre 2026.
Vermenton
La Soirée d’exception à Reigny (concert + dîner)
Lieu-dit Reigny Abbaye de Reigny Vermenton Yonne
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 17:00:00
fin : 2026-10-03 23:59:00
Date(s) :
2026-10-03
Notre habituelle soirée d’exception à Reigny, met cette année à l’honneur la clarinette, avec le talentueux Pierre Génisson, accompagné au piano par Bruno Fontaine. Ils vous présenterons Songbook, une relecture de standards américains et de chansons françaises.
Pour ceux qui souhaitent prolonger les plaisirs, ce magnifique concert sera suivi d’un dîner aux chandelles dans les salons XVIIIe de l’Abbaye ! .
Lieu-dit Reigny Abbaye de Reigny Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lesamis@abbayedereigny.com
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English : La Soirée d’exception à Reigny (concert + dîner)
L’événement La Soirée d’exception à Reigny (concert + dîner) Vermenton a été mis à jour le 2026-05-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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