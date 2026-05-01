Banquet champêtre à la ferme Lieu-dit Reigny Vermenton
Banquet champêtre à la ferme Lieu-dit Reigny Vermenton samedi 30 mai 2026.
Vermenton
Banquet champêtre à la ferme
Lieu-dit Reigny Abbaye de Reigny Vermenton Yonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 23:59:00
Date(s) :
2026-05-30
Banquet champêtre à la ferme avec cochon de lait cuit au feu de bois, ambiance guinguette et accordéon. .
Lieu-dit Reigny Abbaye de Reigny Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lesamis@abbayedereigny.com
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English : Banquet champêtre à la ferme
L’événement Banquet champêtre à la ferme Vermenton a été mis à jour le 2026-05-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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