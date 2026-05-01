Banquet champêtre à la ferme Lieu-dit Reigny Vermenton

Vermenton

Banquet champêtre à la ferme

Lieu-dit Reigny Abbaye de Reigny Vermenton Yonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30 23:59:00

Date(s) :

2026-05-30

Banquet champêtre à la ferme avec cochon de lait cuit au feu de bois, ambiance guinguette et accordéon. .

Lieu-dit Reigny Abbaye de Reigny Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lesamis@abbayedereigny.com

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English : Banquet champêtre à la ferme

L’événement Banquet champêtre à la ferme Vermenton a été mis à jour le 2026-05-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)