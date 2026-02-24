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Spectacle jeune public à Reigny Lieu-dit Reigny Vermenton

Spectacle jeune public à Reigny Lieu-dit Reigny Vermenton jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Lieu-dit Reigny

Adresse : Abbaye de Reigny

Ville : 89270 Vermenton

Département : Yonne

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 6 6 Tarif enfant Tarif enfant

Vermenton

Spectacle jeune public à Reigny

Lieu-dit Reigny Abbaye de Reigny Vermenton Yonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 11:00:00
fin : 2026-07-09 23:59:00

Date(s) :
2026-07-09

Le traditionnel spectacle jeune public pour les enfants de 3 à 12 ans
Jeudi 9 juillet 2026: Paco y la luna, conte flamenco par la compagnie Anda Jaleo
Spectacle suivi d’une collation: 6€   .

Lieu-dit Reigny Abbaye de Reigny Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   lesamis@abbayedereigny.com

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English : Spectacle jeune public à Reigny

L’événement Spectacle jeune public à Reigny Vermenton a été mis à jour le 2026-05-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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