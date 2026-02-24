Spectacle jeune public à Reigny Lieu-dit Reigny Vermenton
Spectacle jeune public à Reigny Lieu-dit Reigny Vermenton jeudi 9 juillet 2026.
Vermenton
Spectacle jeune public à Reigny
Lieu-dit Reigny Abbaye de Reigny Vermenton Yonne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 11:00:00
fin : 2026-07-09 23:59:00
Date(s) :
2026-07-09
Le traditionnel spectacle jeune public pour les enfants de 3 à 12 ans
Jeudi 9 juillet 2026: Paco y la luna, conte flamenco par la compagnie Anda Jaleo
Spectacle suivi d’une collation: 6€ .
Lieu-dit Reigny Abbaye de Reigny Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lesamis@abbayedereigny.com
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English : Spectacle jeune public à Reigny
L’événement Spectacle jeune public à Reigny Vermenton a été mis à jour le 2026-05-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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