Spectacle jeune public à Reigny Lieu-dit Reigny Vermenton

Vermenton

Spectacle jeune public à Reigny

Lieu-dit Reigny Abbaye de Reigny Vermenton Yonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 11:00:00

fin : 2026-07-09 23:59:00

Date(s) :

2026-07-09

Le traditionnel spectacle jeune public pour les enfants de 3 à 12 ans

Jeudi 9 juillet 2026: Paco y la luna, conte flamenco par la compagnie Anda Jaleo

Spectacle suivi d’une collation: 6€ .

Lieu-dit Reigny Abbaye de Reigny Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lesamis@abbayedereigny.com

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English : Spectacle jeune public à Reigny

L’événement Spectacle jeune public à Reigny Vermenton a été mis à jour le 2026-05-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)