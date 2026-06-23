Garçon la note ! Pop Hit Gaspard Vermenton
Garçon la note ! Pop Hit Gaspard Vermenton jeudi 20 août 2026.
Vermenton
Garçon la note ! Pop Hit
Gaspard 6 Place Jean Jaurès Vermenton Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:00:00
fin : 2026-08-20 22:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Venez découvrir Pop Hit et son large choix de reprises à l’occasion du festival Garçon la Note ! à la brasserie Gaspard de Vermenton. .
Gaspard 6 Place Jean Jaurès Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 80 80
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English : Garçon la note ! Pop Hit
L’événement Garçon la note ! Pop Hit Vermenton a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Auxerrois
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