Oasha Restaurant Gaspard Vermenton
Oasha Restaurant Gaspard Vermenton samedi 1 août 2026.
Vermenton
Oasha
Restaurant Gaspard Place Jean Jaurès Vermenton Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Oasha en concert chez Gaspard ! .
Restaurant Gaspard Place Jean Jaurès Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 10 37 contact@gaspardburger.fr
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English : Oasha
L’événement Oasha Vermenton a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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