Concert de Noël à Reigny null Lieu-dit Reigny Vermenton

Vermenton

Concert de Noël à Reigny

null Lieu-dit Reigny Abbaye de Reigny Vermenton Yonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 16:00:00

fin : 2026-12-12 19:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Pour notre traditionnel concert de Noël nous vous proposons de vous laisser embarquer l’Âme des cordes romantiques, avec Alexandre Benderski (violon) et Eric Sobczyk (guitare).

Nous vous offrons à l’issu de ce concert un goûter de Noël: brioche, vin chaud et autres joyeusetés ! .

null Lieu-dit Reigny Abbaye de Reigny Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lesamis@abbayedereigny.com

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English : Concert de Noël à Reigny

L’événement Concert de Noël à Reigny Vermenton a été mis à jour le 2026-05-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)