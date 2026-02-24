Concert de Noël à Reigny null Lieu-dit Reigny Vermenton
Concert de Noël à Reigny null Lieu-dit Reigny Vermenton samedi 12 décembre 2026.
Vermenton
Concert de Noël à Reigny
null Lieu-dit Reigny Abbaye de Reigny Vermenton Yonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 16:00:00
fin : 2026-12-12 19:00:00
Date(s) :
2026-12-12
Pour notre traditionnel concert de Noël nous vous proposons de vous laisser embarquer l’Âme des cordes romantiques, avec Alexandre Benderski (violon) et Eric Sobczyk (guitare).
Nous vous offrons à l’issu de ce concert un goûter de Noël: brioche, vin chaud et autres joyeusetés ! .
null Lieu-dit Reigny Abbaye de Reigny Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lesamis@abbayedereigny.com
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English : Concert de Noël à Reigny
L’événement Concert de Noël à Reigny Vermenton a été mis à jour le 2026-05-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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