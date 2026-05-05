Justin Barthélémy Alors là… Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Justin Barthélémy Alors là…

Samedi 3 octobre 2026 à partir de 21h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 21:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Alors là… le spectacle de Justin Barthélémy , au théâtre l ‘Art Dû Marseille

Je me suis dit que j’allais écrire un spectacle intime, enfin intime, je reste habillé hein mais un truc personnel quoi. Genre j’essaye de me connaître, d’apprendre sur moi, sur le monde, et puis après je vois la taille que fait l’univers je me dis mais attends, qu’est-ce qu’on s’emmerde à essayer de tout élucider là ?



C’est comme les rêves la nuit, genre notre cerveau fait des courts métrages, solo, comme ça ? Mr se prend pour Spielberg ? .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Alors là… Justin Barthélémy’s show, at Théâtre l’Art Dû Marseille

L’événement Justin Barthélémy Alors là… Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille