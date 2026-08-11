JUST’N’FEST 2026 Salle René Valette Saint-Just

Informations pratiques

Le Just’N’Fest est un festival indépendant qui depuis 2019 associe concerts, marché rock gratuit et actions de sensibilisation

Les 2 et 3 octobre, le Just’n’Fest réunira deux générations de metal à la salle René-Valette à Saint-Just, entre Montpellier et Nîmes.

Le vendredi sera consacré au hard rock et au heavy metal avec ADX, Highway, Gracefall et Bronca. Le samedi accueillera notamment Carcariass, KrashKarma et EIHWAR en tête d’affiche.

Révélé au grand public metal lors de son passage au Hellfest, EIHWAR mêle chants nordiques, percussions tribales et électro. Le groupe s’impose aujourd’hui parmi les formations les plus influentes de la nouvelle scène nordic folk internationale, aux côtés de Heilung, également signé chez Season of Mist.