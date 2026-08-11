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JUST’N’FEST 2026 Salle René Valette Saint-Just

vendredi 2 octobre 2026 · Salle René Valette · Saint-Just

JUST’N’FEST 2026 Salle René Valette Saint-Just

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Salle René Valette
Adresse
Rue Primevères
Ville
34400 Saint-Just
Département
Hérault
Tarif
pass 2 jours : 60€. Vendredi 30€. Samedi 40€. Tarif réduit pour les -15ans, gratuit -10ans

Le Just’N’Fest est un festival indépendant qui depuis 2019 associe concerts, marché rock gratuit et actions de sensibilisation

Les 2 et 3 octobre, le Just’n’Fest réunira deux générations de metal à la salle René-Valette à Saint-Just, entre Montpellier et Nîmes.

Le vendredi sera consacré au hard rock et au heavy metal avec ADX, Highway, Gracefall et Bronca. Le samedi accueillera notamment Carcariass, KrashKarma et EIHWAR en tête d’affiche.

Révélé au grand public metal lors de son passage au Hellfest, EIHWAR mêle chants nordiques, percussions tribales et électro. Le groupe s’impose aujourd’hui parmi les formations les plus influentes de la nouvelle scène nordic folk internationale, aux côtés de Heilung, également signé chez Season of Mist.

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