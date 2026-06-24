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K-Garden Party Domaie de Synode Écouché-les-Vallées

K-Garden Party Domaie de Synode Écouché-les-Vallées samedi 26 septembre 2026.

Lieu
Domaie de Synode
Adresse
1 Le Château
Ville
61150 Écouché-les-Vallées
Département
Orne
Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Tarif

Écouché-les-Vallées

K-Garden Party

Domaie de Synode 1 Le Château Écouché-les-Vallées Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Rendez-vous de 10h0 à 18h au domaine de Synode à Sérans.
Au programme K-pop, K-food, K-games, K-beauty, k-pop random dance…   .

Domaie de Synode 1 Le Château Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie   cdf.serans@gmail.com

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English : K-Garden Party

L’événement K-Garden Party Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-06-24 par Terres d’Argentan Intercom

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