K-Garden Party Domaie de Synode Écouché-les-Vallées
K-Garden Party Domaie de Synode Écouché-les-Vallées samedi 26 septembre 2026.
Écouché-les-Vallées
K-Garden Party
Domaie de Synode 1 Le Château Écouché-les-Vallées Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Rendez-vous de 10h0 à 18h au domaine de Synode à Sérans.
Au programme K-pop, K-food, K-games, K-beauty, k-pop random dance… .
Domaie de Synode 1 Le Château Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie cdf.serans@gmail.com
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English : K-Garden Party
L’événement K-Garden Party Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-06-24 par Terres d’Argentan Intercom
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