K-Garden Party Domaie de Synode Écouché-les-Vallées

Écouché-les-Vallées

K-Garden Party

Domaie de Synode 1 Le Château Écouché-les-Vallées Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Rendez-vous de 10h0 à 18h au domaine de Synode à Sérans.

Au programme K-pop, K-food, K-games, K-beauty, k-pop random dance… .

Domaie de Synode 1 Le Château Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie cdf.serans@gmail.com

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English : K-Garden Party

L’événement K-Garden Party Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-06-24 par Terres d’Argentan Intercom