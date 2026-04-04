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K-POP FOREVER ! PARC EXPO DE TOURS Tours

K-POP FOREVER ! PARC EXPO DE TOURS Tours

K-POP FOREVER ! PARC EXPO DE TOURS Tours mardi 9 mars 2027.

Lieu : PARC EXPO DE TOURS

Adresse : Avenue Camille Chautemps

Ville : 37000 Tours

Département : 37

Début : 2027-03-09

Fin : 2027-03-09

Heure de début : 19:30

K-POP FOREVER ! Début : 2027-03-09 à 19:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PARC EXPO DE TOURS Avenue Camille Chautemps 37000 Tours 37

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