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K-POP SHADOW HUNTERS ESPACE LES VIKINGS Yvetot

K-POP SHADOW HUNTERS ESPACE LES VIKINGS Yvetot

K-POP SHADOW HUNTERS ESPACE LES VIKINGS Yvetot samedi 24 avril 2027.

Lieu : ESPACE LES VIKINGS

Adresse : RUE PIERRE DE COUBERTIN

Ville : 76190 Yvetot

Département : 76

Début : 2027-04-24

Fin : 2027-04-24

Heure de début : 15:00

K-POP SHADOW HUNTERS Début : 2027-04-24 à 15:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ESPACE LES VIKINGS RUE PIERRE DE COUBERTIN 76190 Yvetot 76

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