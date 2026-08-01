Informations pratiques

Yvetot

Exposition subaquatique De silence(s) et de glace

1 Avenue Micheline Ostermeyer Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 12:30:00

fin : 2026-08-08 14:30:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-08

Plongez dans une expérience artistique hors du commun ! A l’occasion des 40 ans de Prestalis, découvrez l’exposition subaquatique du photographe Florian Ledoux. Une immersion unique où les œuvres se contemplent… sous l’eau, en apnée. Entre art, exploration et sensibilisation à la beauté des milieux polaires, laissez-vous surprendre par une expérience inédite. .

1 Avenue Micheline Ostermeyer Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 64 39 contact@e-caux-bulles.fr

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English : Exposition subaquatique De silence(s) et de glace

L’événement Exposition subaquatique De silence(s) et de glace Yvetot a été mis à jour le 2026-07-31 par Yvetot Normandie Tourisme