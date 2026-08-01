Exposition subaquatique De silence(s) et de glace Yvetot
vendredi 7 août 2026 · Yvetot
Informations pratiques
Yvetot
Exposition subaquatique De silence(s) et de glace
1 Avenue Micheline Ostermeyer Yvetot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 12:30:00
fin : 2026-08-08 14:30:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-08
Plongez dans une expérience artistique hors du commun ! A l’occasion des 40 ans de Prestalis, découvrez l’exposition subaquatique du photographe Florian Ledoux. Une immersion unique où les œuvres se contemplent… sous l’eau, en apnée. Entre art, exploration et sensibilisation à la beauté des milieux polaires, laissez-vous surprendre par une expérience inédite. .
1 Avenue Micheline Ostermeyer Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 64 39 contact@e-caux-bulles.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition subaquatique De silence(s) et de glace
L’événement Exposition subaquatique De silence(s) et de glace Yvetot a été mis à jour le 2026-07-31 par Yvetot Normandie Tourisme
À voir aussi à Yvetot (Seine-Maritime)
- Balade commentée du verger du Manoir du Fay Yvetot 29 août 2026
- Concert de nature Yvetot 2 septembre 2026
- Apéro-Concert David Jacob & Guest Yvetot 11 septembre 2026
- Concert Daniel Guichard Rue Pierre de Coubertin Yvetot 13 septembre 2026
- Exposition : découvrir la ville par les archives, Hôtel de Ville, Yvetot 18 septembre 2026