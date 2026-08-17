Informations pratiques

Joué-lès-Tours

K-POP Shadow Slayers

Boulevard des Bretonnières Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

39

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11 15:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Et si la magie de la scène rencontrait l’énergie de la K-Pop ?

K-Pop Shadow Slayers est une comédie musicale originale mêlant chant, danse, théâtre, cosplay et univers fantasy.

Et si la magie de la scène rencontrait l’énergie de la K-Pop ?

K-Pop Shadow Slayers est une comédie musicale originale mêlant chant, danse, théâtre, cosplay et univers fantasy. Plongez dans une aventure spectaculaire où la musique devient une force capable de repousser les ténèbres et de rassembler les cœurs. Sur scène, chanteurs, danseurs et comédiens donnent vie à un monde où la lumière et l’ombre s’affrontent dans une fresque visuelle et musicale grandiose. Grâce à des décors immersifs, des projections spectaculaires, des chorégraphies énergiques et des performances vocales en direct, chaque tableau vous transporte dans un univers unique. 39 .

Boulevard des Bretonnières Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

What if the magic of the stage met the energy of K-Pop?

K-Pop Shadow Slayers is an original musical that blends singing, dancing, theater, cosplay, and a fantasy world.

L’événement K-POP Shadow Slayers Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-08-17 par ADT 37