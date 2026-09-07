K POP Shadow Slayers, Le Zéphyr, Hem

Informations pratiques

K POP Shadow Slayers Dimanche 29 novembre, 18h00 Le Zéphyr Nord

Tarif Carré Or (dès 2 ans) – 39,80 €

Tarif +12 ans – 29 €

Tarif -12 ans –25 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-29T18:00:00+01:00 – 2026-11-29T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-29T18:00:00+01:00 – 2026-11-29T20:00:00+01:00

K POP SHADOW SLAYERS

Dimanche 29 novembre 2026 | 18h

« K-Pop Shadow Slayers » est une comédie musicale originale mêlant chant, danse, théâtre, cosplay et univers fantasy. Plongez dans une aventure spectaculaire où la musique devient une force capable de repousser les ténèbres et de rassembler les cœurs.

Sur scène, chanteurs, danseurs et comédiens donnent vie à un monde où la lumière et l’ombre s’affrontent dans une fresque visuelle et musicale grandiose. Grâce à des décors immersifs, des projections spectaculaires, des chorégraphies énergiques et des performances vocales en direct, chaque tableau vous transporte dans un univers unique.

Au cœur de cette histoire, les Shadow Slayers, une troupe d’artistes unie par la musique, doivent faire face à une mystérieuse force qui se nourrit des peurs et des doutes. Leur plus grand pouvoir réside dans leur courage, leur amitié et la lumière qu’ils portent en eux.

Préparez-vous à vivre une expérience intense, moderne et immersive, où la musique, la danse et l’imaginaire se rencontrent pour créer un spectacle inoubliable. Partagez avec nous cette aventure hors du commun, chantez, vibrez et laissez-vous emporter par l’énergie de la scène. Repartez avec des souvenirs plein les yeux et des étoiles plein le cœur.

Tarifs :

Tarif Carré Or (dès 2 ans) – 39,80 €

Tarif +12 ans – 29 €

Tarif -12 ans –25 €

Le Zéphyr Rue du Tilleul 59510 HEM Hem 59510 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 66 58 03 »}]

Et si la magie de la scène rencontrait l’énergie de la K-Pop ? comediemusicale theatre