K, un parcours intime, Théâtre Le Puits-Manu, Beaugency
vendredi 5 février 2027 · Théâtre Le Puits-Manu · Beaugency
Informations pratiques
K, un parcours intime Vendredi 5 février 2027, 20h30 Théâtre Le Puits-Manu Loiret
Tarifs : 8,50 – 12,50
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-05T20:30:00+01:00 – 2027-02-05T21:30:00+01:00
Fin : 2027-02-05T20:30:00+01:00 – 2027-02-05T21:30:00+01:00
K, UN PARCOURS INTIME
Cie Des Cousus (Centre-Val de Loire)
MISE EN SCÈNE Javier Nosa Hernandez
AVEC Katelle Paulezec, Séverine Berthias, Dorothée Demaison, Elsa Foucher
MUSIQUE Dorothée Demaison
Danse, théâtre, musique, marionnettes…
Quatre artistes, quatre femmes, mêlent leurs voix, leurs corps et leurs souvenirs pour raconter une histoire d’amitié, de danse et de reconstruction.
Inspiré du parcours de Katelle Paulezec, danseuse dont la maladie a éloigné le corps de la scène, K, un parcours intime raconte le chemin qui permet de renouer avec le mouvement. Une création où la force du collectif ouvre des possibles là où tout semblait s’être arrêté.
Durée 1h – à partir de 10 ans
Vendredi 5 février 2027 – 20h30
Théâtre Le Puits-Manu – Beaugency
Tarifs : 8,50 € ou 12,50 €
Réservations : 02 38 44 95 95 ou contact@lesfousdebassan.org
Théâtre Le Puits-Manu Grand Mail, Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@lesfousdebassan.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238449595 »}] [{« link »: « mailto:contact@lesfousdebassan.org »}]
Danse, théâtre, musique, marionnettes… Quatre artistes, quatre femmes, mêlent leurs voix, leurs corps et leurs souvenirs pour raconter une histoire d’amitié, de danse et de reconstruction.
Compagnie Des Cousus
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