K, un parcours intime, Théâtre Le Puits-Manu, Beaugency

Informations pratiques

K, un parcours intime Vendredi 5 février 2027, 20h30 Théâtre Le Puits-Manu Loiret

Tarifs : 8,50 – 12,50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-05T20:30:00+01:00 – 2027-02-05T21:30:00+01:00

Fin : 2027-02-05T20:30:00+01:00 – 2027-02-05T21:30:00+01:00

K, UN PARCOURS INTIME

Cie Des Cousus (Centre-Val de Loire)

MISE EN SCÈNE Javier Nosa Hernandez

AVEC Katelle Paulezec, Séverine Berthias, Dorothée Demaison, Elsa Foucher

MUSIQUE Dorothée Demaison

Danse, théâtre, musique, marionnettes…

Quatre artistes, quatre femmes, mêlent leurs voix, leurs corps et leurs souvenirs pour raconter une histoire d’amitié, de danse et de reconstruction.

Inspiré du parcours de Katelle Paulezec, danseuse dont la maladie a éloigné le corps de la scène, K, un parcours intime raconte le chemin qui permet de renouer avec le mouvement. Une création où la force du collectif ouvre des possibles là où tout semblait s’être arrêté.

Durée 1h – à partir de 10 ans

Vendredi 5 février 2027 – 20h30

Théâtre Le Puits-Manu – Beaugency

Tarifs : 8,50 € ou 12,50 €

Réservations : 02 38 44 95 95 ou contact@lesfousdebassan.org

Théâtre Le Puits-Manu Grand Mail, Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@lesfousdebassan.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238449595 »}] [{« link »: « mailto:contact@lesfousdebassan.org »}]

Danse, théâtre, musique, marionnettes… Quatre artistes, quatre femmes, mêlent leurs voix, leurs corps et leurs souvenirs pour raconter une histoire d’amitié, de danse et de reconstruction.

Compagnie Des Cousus