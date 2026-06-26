Ka-In Carré Sévigné Cesson-Sévigné
Ka-In Carré Sévigné Cesson-Sévigné jeudi 26 novembre 2026.
Ka-In Carré Sévigné Cesson-Sévigné Jeudi 26 novembre, 20h00 Ille-et-Vilaine
Payant, sur réservation
Groupe Acrobatique de Tanger
Fruit de la rencontre entre le **Groupe Acrobatique de Tanger** et la chorégraphe et metteuse en scène **Raphaëlle Boitel,** **KA-IN** réinvente le cirque ! Sous sa houlette, les 13 acrobates portés par une dynamique explosive et gracieuse offrent un hymne à la jeunesse dans un élan de vie organique, puissant et drôle. Le souffle puissant d’une génération, impressionnant de virtuosité. Un ballet acrobatique spectaculaire !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-26T20:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-26T21:30:00.000+01:00
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https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/
Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine
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