Ka-In Carré Sévigné Cesson-Sévigné Vendredi 27 novembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Payant, sur réservation

Groupe Acrobatique de Tanger

Fruit de la rencontre entre le **Groupe Acrobatique de Tanger** et la chorégraphe et metteuse en scène **Raphaëlle Boitel**, _**KA-IN**_ réinvente le cirque ! Sous sa houlette, les 13 acrobates portés par une dynamique explosive et gracieuse offrent un hymne à la jeunesse dans un élan de vie organique, puissant et drôle. Le souffle puissant d’une génération, impressionnant de virtuosité. Un ballet acrobatique spectaculaire !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-27T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-27T21:30:00.000+01:00

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https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/

Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine



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