Kakamü (1ère séance) Les Trois Baudets Paris

Informations pratiques

Kakamü

Kakamü est un petit lapin sensible. Il a peur de tout : des bruits, des gestes trop rapides, des regards trop fixes. Un jour, fatigué d’avoir peur, il décide de partir. Pas pour fuir, mais pour prouver qu’il est courageux. Il quitte sa maison et s’engage dans un monde nouveau, direction des planètes inconnues. Sur son chemin, il rencontre des êtres singuliers qui vont le faire grandir

Ce concert a lieu dans le cadre de la programmation des P’tits Baudets !

Le dimanche 08 novembre 2026

de 16h00 à 16h45

payant

7 euros.

Public tout-petits. A partir de 2 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-08T17:00:00+01:00

fin : 2026-11-08T17:45:00+01:00

Date(s) : 2026-11-08T16:00:00+02:00_2026-11-08T16:45:00+02:00

Les Trois Baudets 64 Boulevard de Clichy 75018 Paris

http://www.lestroisbaudets.com +33142623333 info@lestroisbaudets.com https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://www.facebook.com/lestroisbaudets



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