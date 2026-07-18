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Kakamü (1ère séance) Les Trois Baudets Paris

dimanche 8 novembre 2026 · Les Trois Baudets · Paris

Kakamü (1ère séance) Les Trois Baudets Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Lieu
Les Trois Baudets
Adresse
64 Boulevard de Clichy
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>7 euros.</p>

Kakamü

Kakamü est un petit lapin sensible. Il a peur de tout : des bruits, des gestes trop rapides, des regards trop fixes. Un jour, fatigué d’avoir peur, il décide de partir. Pas pour fuir, mais pour prouver qu’il est courageux. Il quitte sa maison et s’engage dans un monde nouveau, direction des planètes inconnues. Sur son chemin, il rencontre des êtres singuliers qui vont le faire grandir

Ce concert a lieu dans le cadre de la programmation des P’tits Baudets !
Le dimanche 08 novembre 2026
de 16h00 à 16h45
payant

7 euros.

Public tout-petits. A partir de 2 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-08T17:00:00+01:00
fin : 2026-11-08T17:45:00+01:00
Date(s) : 2026-11-08T16:00:00+02:00_2026-11-08T16:45:00+02:00

Les Trois Baudets 64 Boulevard de Clichy  75018 Paris
http://www.lestroisbaudets.com +33142623333 info@lestroisbaudets.com https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://www.facebook.com/lestroisbaudets


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