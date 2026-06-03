Kam Hugh et Narumi Shigematsu à la Fnac Forum des Halles ! SUR INSCRIPTION Fnac Forum des Halles Paris

Kam Hugh, star montante de la licence Drag Race France et figure incontournable de la scène drag contemporaine.

Révélée lors de la première saison, où elle s’impose comme la « fashion queen », Kam Hugh a depuis conquis un public international. Sa participation à la saison « All Stars » en 2025 confirme son statut d’icône : sans avoir remporté de saison, elle devient pourtant la candidate la plus suivie de la franchise française, avec plus de 221 000 abonnés sur Instagram.

Originaire d’Ardèche, passionnée de mangas et de pop culture, dont ses drags sont souvent inspirés (notamment Sailor Moon) elle développe un univers visuel singulier, entre esthétique pointue et imaginaire puissant. Make-up artist reconnue, elle a également lancé en 2024 sa marque de cosmétiques Enchantée by Kam Hugh.

Narumi Shigematsu, mangaka reconnue internationalement notamment pour Running Girl.

Après avoir étudié la reliure artisanale traditionnelle en France, elle est devenue mangaka à son retour au Japon.

Ses œuvres explorent la frontière entre fantaisie et réalité, avec très souvent les thèmes de la « métamorphose » et de la « conscience de soi », chez les garçons et les filles.

Parmi ses œuvres les plus connues, on peut citer L’écrin de notre histoire et « BABEL » (Shogakukan), « A nos fleurs éternelles » et « Running Girl » (Kodansha).

Ses oeuvres ont souvent été recommandées par le Festival des arts médiatiques de l’Agence japonaise de la culture. Elle travaille actuellement avec collaboration avec Kam Hugh et les Editions Akata sur la création d’une oeuvre originale.

À l’occasion de la sortie de leur tout premier manga Lights, Drag, Action !, Kam Hugh et Narumi Shigematsu, icônes de la culture drag et mangaka de renommée internationale, seront en séance de dédicaces à la Fnac Forum des Halles le mercredi 10 juin 2026 à partir de 18h !

Le mercredi 10 juin 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit

ATTENTION : L’accès à cet évènement n’est possible que par inscription via le lien de L’Éclaireur Fnac.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-10T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T18:00:00+02:00_2026-06-10T20:00:00+02:00

Fnac Forum des Halles 1-7 rue Pierre Lescot 75001 Paris

https://leclaireur.fnac.com/evenement/cp70988-kam-hugh-et-narumi-shigematsu-a-la-fnac-forum-des-halles-sur-inscription/



Afficher la carte du lieu Fnac Forum des Halles et trouvez le meilleur itinéraire

