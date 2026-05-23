Kamil Rustam en concert pour la sortie de l’album Listen Up! Théâtre de IA Paris

Guitariste, compositeur et arrangeur français de renommée internationale, Kamil Rustam mène une carrière de plus de 35 ans jalonnée de moments marquants.

Après le succès de son premier album solo

Cosmopolitain (2017), enregistré dans les légendaires Sunset Sound

Studios à Hollywood, Kamil Rustam revient avec Listen Up!

un album sur lequel on retrouve un casting haut de gamme avec des

musiciens ayant façonné le son de légendes telles que Stevie Wonder,

Prince, D’Angelo, Ray Charles ou James Taylor en la personne d’Eddie

Brown, Billy

Valentine, Amy Keys, Arnold McCuller, Patrice Rushen, Pino Palladino, et

bien plus encore…

Avis aux amateurs de funk et soul, une soirée qui va groover ! 2 séances, 19h et 21h

Le guitariste Kamil Rustam sort Listen Up!, son second album en solo, qui marque un retour aux sources (soul, gospel, funk…) Très demandé dans les séances d’enregistrements, il a accompagné bon nombre de stars des deux côtés de l’Atlantique comme Stevie Wonder, Yaël Naïm, Serge Gainsbourg, Angélique Kidjo…

Le mercredi 10 juin 2026

de 21h00 à 23h00

Le mercredi 10 juin 2026

de 19h00 à 20h30

payant

25 euros

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T00:00:00+02:00

fin : 2026-06-11T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T19:00:00+02:00_2026-06-10T20:30:00+02:00;2026-06-10T21:00:00+02:00_2026-06-10T23:00:00+02:00

Théâtre de IA 10 rue de la Vacquerie 75011 Paris

https://kamilrustam.bandcamp.com/album/listen-up-2



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