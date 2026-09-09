Kamishibaï, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Kamishibaï Samedi 7 novembre, 10h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T10:00:00+01:00 – 2026-11-07T10:45:00+01:00

Fin : 2026-11-07T10:00:00+01:00 – 2026-11-07T10:45:00+01:00

TOC TOC TOC Ouvre-toi ! C’est tous ensemble que nous ouvrirons le butaï pour découvrir 3 petites histoires ainsi qu’un petit jeu-comptine participatif ! Des petites histoires pour les yeux et les oreilles !

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « dgac-jeunesse-marseille@marseille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0491559000 »}]

Événement des bibliothèques de Marseille

@Laurent Yeghicheyan