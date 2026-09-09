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Kamishibaï, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

samedi 12 décembre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille

Kamishibaï, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque de l'Alcazar
Adresse
58 cours Belsunce 13001 Marseille
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Kamishibaï Samedi 12 décembre, 10h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-12T10:00:00+01:00 – 2026-12-12T10:45:00+01:00
Fin : 2026-12-12T10:00:00+01:00 – 2026-12-12T10:45:00+01:00

TOC TOC TOC Ouvre-toi ! C’est tous ensemble que nous ouvrirons le butaï pour découvrir 3 petites histoires ainsi qu’un petit jeu-comptine participatif ! Des petites histoires pour les yeux et les oreilles !

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Événement des bibliothèques de Marseille

@Laurent Yeghicheyan

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