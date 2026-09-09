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Kamishibai, Bibliothèque du Merlan, Marseille

mercredi 23 septembre 2026 · Bibliothèque du Merlan · Marseille

Kamishibai, Bibliothèque du Merlan, Marseille

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque du Merlan
Adresse
Centre urbain du Merlan 13014 Marseille
Ville
13014 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Kamishibai Mercredi 23 septembre, 10h30 Bibliothèque du Merlan Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T10:30:00+02:00 – 2026-09-23T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-23T10:30:00+02:00 – 2026-09-23T11:15:00+02:00

Bienvenue dans le monde des histoires par le biais du kamishibaï
Enfants de 15 mois à 5 ans

Bibliothèque du Merlan Centre urbain du Merlan 13014 Marseille Marseille 13014 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 40 »}]
Événement des bibliothèques de Marseille

Lise Masal

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