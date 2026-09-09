AGENDA · Marseille
Kamishibai, Bibliothèque du Merlan, Marseille
mercredi 23 septembre 2026 · Bibliothèque du Merlan · Marseille
Informations pratiques
Kamishibai Mercredi 23 septembre, 10h30 Bibliothèque du Merlan Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T10:30:00+02:00 – 2026-09-23T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-23T10:30:00+02:00 – 2026-09-23T11:15:00+02:00
Bienvenue dans le monde des histoires par le biais du kamishibaï
Enfants de 15 mois à 5 ans
Bibliothèque du Merlan Centre urbain du Merlan 13014 Marseille Marseille 13014 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 40 »}]
Événement des bibliothèques de Marseille
Lise Masal
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