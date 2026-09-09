Kamishibaï et petites histoires, Bibliothèque Saint-André, Marseille

Informations pratiques

Kamishibaï et petites histoires Mercredi 7 octobre, 10h15 Bibliothèque Saint-André Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T10:15:00+02:00 – 2026-10-07T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-07T10:15:00+02:00 – 2026-10-07T11:00:00+02:00

Dans mon kamishibaï, il y a… des petites histoires pour… rire, pour avoir peur (juste un peu !), pour réfléchir (déjà !) ou pour rêver, des surprises, des personnages, des chansonnettes…

De 18 mois à 3 ans

Bibliothèque Saint-André 6 boulevard Salducci 13016 Marseille Marseille 13016 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 00 »}]

Événement des bibliothèques de Marseille

©Lise_ Massal