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Kamishibaï et petites histoires, Bibliothèque Saint-André, Marseille

mercredi 7 octobre 2026 · Bibliothèque Saint-André · Marseille

Kamishibaï et petites histoires, Bibliothèque Saint-André, Marseille

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Saint-André
Adresse
6 boulevard Salducci 13016 Marseille
Ville
13016 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Kamishibaï et petites histoires Mercredi 7 octobre, 10h15 Bibliothèque Saint-André Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T10:15:00+02:00 – 2026-10-07T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-07T10:15:00+02:00 – 2026-10-07T11:00:00+02:00

Dans mon kamishibaï, il y a… des petites histoires pour… rire, pour avoir peur (juste un peu !), pour réfléchir (déjà !) ou pour rêver, des surprises, des personnages, des chansonnettes…
De 18 mois à 3 ans

Bibliothèque Saint-André 6 boulevard Salducci 13016 Marseille Marseille 13016 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 00 »}]
Événement des bibliothèques de Marseille

©Lise_ Massal

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