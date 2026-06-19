KANAKYFEST Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes Rennes Samedi 4 juillet, 17h30 Ille-et-Vilaine

27€ / 25€ / Gratuit – 12ans

Soirée musicale interculturelle à la rencontre du Pays Kanak où se mêlent musique et danse kanak africaine et bretonne dans une ambiance accueillante, pensée pour petits et grands.

### À la rencontre du pays Kanak…

C’est parti pour la 3ᵉ édition du KanakyFest !

KANAKYFEST arrive bientôt sur la Bretagne !

Bienvenue au KanakyFest, un événement à faire en famille ou entre proches, autour d’un moment simple et chaleureux. Allez à la rencontre du Pays Kanak dans une ambiance accueillante, pensée pour petits et grands. Un moment conviviale au cœur de Rennes pour partager, s’écouter et connecter les esprits du Pays Kanak et ceux de la Bretagne…

**Rendez-vous le samedi 4 juillet 2026 au Parquet de Bal du Cercle Celtique de Rennes.**

**Au programme** : rencontres, expositions, restauration et concerts mêlant musiques kanak, bretonnes et africaines. Une première mise en bouche pour cette rencontre interculturelle à la découverte du pays kanak.

Nous remercions d’avance les artistes, les bénévoles et les partenaires qui prennent part à cette 3ème aventure.

ℹ️ Pour plus d’informations, vous pouvez contacter les organisateurs à l’adresse [associationcaillouenbretagne@gmail.com](mailto:associationcaillouenbretagne@gmail.com) ou par téléphone au 07 66 47 82 24.

_Cet événement est organisé par l’association Caillou en Bretagne_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-04T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-04T23:59:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/association-le-caillou-en-bretagne/evenements/kanakyfest?fbclid=IwY2xjawRwHzpleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBYZ0dYcTBQa2NGYTFvTzJVc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHh7mMVDEluocnW0HJWqPh4rUvdtV1EDo3dbhpSAY8m1sgqpwFQPoktS6RTvK_aem_n8YZi88Zi8Rt_iiSvEah_A associationcaillouenbretagne@gmail.com 07 66 47 82 24

Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes 26 avenue Charles et Raymonde Tillon, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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