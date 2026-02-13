Kandinsky, pionnier de l’art abstrait, Salle des Augustins, Hazebrouck
Kandinsky, pionnier de l’art abstrait Jeudi 12 mars, 18h30 Salle des Augustins Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-12T18:30:00+01:00 – 2026-03-12T20:00:00+01:00
Fin : 2026-03-12T18:30:00+01:00 – 2026-03-12T20:00:00+01:00
Salle des Augustins Place Degroote Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
Vassily Kandinsky (1866-1944) pionnier de l’art abstrait, développa une oeuvre riche de réflexion sur le pouvoir de la couleur et de la forme expressionniste. Conférence en lien avec l’expo du LAM.
Amis du musée d’Hazebrouck