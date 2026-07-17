Kangding Ray, Wallis, Sorcery | Rave party revival (Sirāt after-show), L’Usine – PTR, Genève

Informations pratiques

Kangding Ray, Wallis, Sorcery | Rave party revival (Sirāt after-show) Vendredi 28 août, 23h30 L’Usine – PTR

Tarif unique CHF 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T23:30:00+02:00 – 2026-08-29T03:59:00+02:00

Fin : 2026-08-28T23:30:00+02:00 – 2026-08-29T03:59:00+02:00

Une nuit de rêve orchestrée comme une rave sans fin par Kangding Ray. Le DJ, musicien et producteur sera aux platines en compagnie d’artistes emblématiques d’ARA, le label qu’il a fondé.

Kangding Ray

Depuis ses premières sorties sur le légendaire label allemand Raster-Noton jusqu’à sa production plus récente destinée aux clubs, Kangding Ray accomplit une trajectoire singulière en naviguant dans des territoires inexplorés entre expérimentations et dance music. Dans son travail de DJ autant que dans ses performances live, le Français basé à Berlin conserve une approche artistique radicale en construisant avec soin un univers personnel axé sur les émotions et l’impact viscéral du son sur le public.

Sorcery

Originaire de Montréal et basé à Berlin, Sorcery est un musicien pluridisciplinaire qui s’investit dans plusieurs entités créatives : batteur, producteur et artiste visuel. Son spectre musical embrasse davantage les cultures alternatives que les formats mainstream mais en restant toujours très entêtant et fédérateur. Sa science du rythme et sa maîtrise des interactions entre instruments acoustiques et électroniques génèrent une force motrice qui propulse les pépites les plus underground à la portée de toutes et tous.

Wallis

Habituée des clubs en vue (Berghain, BASEMENT NY, VENT Tokyo) et des festivals prescripteurs de nouvelles tendances (Sónar, Parklife, Nuits sonores), Wallis trace son sillon dans le monde global de la techno. Productrice, compositrice et DJ, elle conçoit ses sets comme des condensés d’espace-temps absolument uniques dans lesquels elle injecte de façon instinctive toutes ses obsessions musicales.

Un accueil en collaboration avec PTR

L’Usine – PTR Place des Volontaires 4, 1204 Genève Genève 8973 +41 22 781 40 04 http://www.ptrnet.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.batie.ch/fr/programme/rave-party-revival »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/lusine-ptr/

Une nuit de rêve orchestrée comme une rave sans fin par Kangding Ray. Le DJ, musicien et producteur sera aux platines en compagnie d’artistes emblématiques d’ARA, le label qu’il a fondé.

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