Karaoké au Goglu Le Goglu Varzy
Karaoké au Goglu Le Goglu Varzy dimanche 14 juin 2026.
Varzy
Karaoké au Goglu
Le Goglu 1 Place du Marché Varzy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 19:00:00
fin : 2026-06-14 23:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Le moment de chanter à plein cœur ! On t’invite à une soirée karaoké pleine d’ambiance. Tes chansons préférées, une super compagnie et une énergie qui ne te lâchera pas ! Viens chanter, rire et simplement profiter avec nous Ouvert à tous avec planches gourmandes et boissons à consommer sur place Entrée libre .
Le Goglu 1 Place du Marché Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 73 94 62
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English : Karaoké au Goglu
L’événement Karaoké au Goglu Varzy a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Clamecy Haut Nivernais
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