Karaoké au Goglu Le Goglu Varzy

Varzy

Karaoké au Goglu

Le Goglu 1 Place du Marché Varzy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 19:00:00

fin : 2026-06-14 23:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Le moment de chanter à plein cœur ! On t’invite à une soirée karaoké pleine d’ambiance. Tes chansons préférées, une super compagnie et une énergie qui ne te lâchera pas ! Viens chanter, rire et simplement profiter avec nous Ouvert à tous avec planches gourmandes et boissons à consommer sur place Entrée libre .

Le Goglu 1 Place du Marché Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 73 94 62

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English : Karaoké au Goglu

L’événement Karaoké au Goglu Varzy a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Clamecy Haut Nivernais