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AGENDA · La Motte-Chalancon

Karaoké avec Jeff Camping L’ondine de Provence La Motte-Chalancon

jeudi 16 juillet 2026 · Camping L'ondine de Provence · La Motte-Chalancon

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Lieu
Camping L'ondine de Provence
Adresse
785 route de Nyons
Ville
26470 La Motte-Chalancon
Département
Drôme
Tarif

La Motte-Chalancon

Karaoké avec Jeff

Camping L’ondine de Provence 785 route de Nyons La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30

Venez faire vibrer vos cordes vocales guidés par Jeff ! ! ! !
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Camping L’ondine de Provence 785 route de Nyons La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 22 84 

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English :

Come and get your vocal cords singing—with Jeff as your guide!!!

L’événement Karaoké avec Jeff La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme du Pays Diois

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