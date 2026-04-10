Sète

KARAOKÉ: BRASSENS ET CHANSON FRANÇAISE

Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées: spécial Brassens et chanson française.Venez partager vos chansons préférées de Georges Brassens ou du répertoire français, dans une ambiance conviviale.

Dans le cadre de la Nuit Européenne des MuséesSpécial Brassens et chanson française.Animé par PascalVenez partager vos chansons préférées de Georges Brassens ou du répertoire français, dans une ambiance conviviale.Tout publicEntrée libre .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 26 reservationbrassens@ville-sete.fr

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English :

As part of the Nuit Européenne des Musées (European Night of the Museums), come and share your favorite Georges Brassens or French songs in a convivial atmosphere.

L’événement KARAOKÉ: BRASSENS ET CHANSON FRANÇAISE Sète a été mis à jour le 2026-04-04 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE