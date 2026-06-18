Sète

KARAOKÉ DANSANT

2 Quai Léopold Suquet Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-07

Chaque mardi soir de juillet et août 2026, L’Alexandre Café de Sète vous ouvre ses portes pour une soirée Karaoké Dansant Blind Test animée par Chris Soulman de Soulman Record.

Chaque mardi de juillet et août 2026

Soirée Karaoké, Blind Test et Danse à L’Alexandre Café de Sète, animée par Chris Soulman.

Plus de 50 000 titres à chanter

De 21 h à 1 h

Entrée gratuite

Cocktails, billard et fléchettes

Adresse 2 Quai Léopold Suquet, Sète

Venez en famille ou entre amis pour des soirées festives tout l’été. .

2 Quai Léopold Suquet Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 58 35

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English : KARAOKÉ DANSANT

Every Tuesday evening in July and August 2026, L’Alexandre Café in Sète opens its doors for a “Blind Test” Karaoke Dance Night hosted by Chris Soulman of Soulman Record.

L’événement KARAOKÉ DANSANT Sète a été mis à jour le 2026-06-18 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau