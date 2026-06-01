Karaoké Le P’tit Ker Lanvénégen
Karaoké Le P’tit Ker Lanvénégen vendredi 19 juin 2026.
Lanvénégen
Karaoké
Le P’tit Ker 47 Rue Jean Cadic Lanvénégen Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Venez nombreux fêter la musique ! Ambiance garantie, restauration sur place. .
Le P’tit Ker 47 Rue Jean Cadic Lanvénégen 56320 Morbihan Bretagne +33 9 81 98 84 11
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English :
L’événement Karaoké Lanvénégen a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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