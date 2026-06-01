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Karaoké Le P’tit Ker Lanvénégen

Karaoké Le P’tit Ker Lanvénégen vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Le P'tit Ker

Adresse : 47 Rue Jean Cadic

Ville : 56320 Lanvénégen

Département : Morbihan

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif :

Lanvénégen

Karaoké

Le P’tit Ker 47 Rue Jean Cadic Lanvénégen Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Venez nombreux fêter la musique ! Ambiance garantie, restauration sur place.   .

Le P’tit Ker 47 Rue Jean Cadic Lanvénégen 56320 Morbihan Bretagne +33 9 81 98 84 11 

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English :

L’événement Karaoké Lanvénégen a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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