Atelier couture Médiathèque Lanvénégen

Lanvénégen

Atelier couture

Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-06-27

Cet atelier, animé par Joëlle Le Guyader, s’adresse aux personnes de plus de 15 ans, débutantes ou curieuses de découvrir la couture. Souvent, les machines à coudre restent au fond des greniers et l’on ne sait plus préparer les canettes ni par où recommencer. Cet atelier est un prétexte pour passer un bel après-midi, prendre un temps pour soi et se réapproprier sa machine à coudre. Le projet proposé sera la confection d’un sac cabas. Sur inscription. .

Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 41 42

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English :

L’événement Atelier couture Lanvénégen a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan