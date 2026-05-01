Atelier couture Médiathèque Lanvénégen
Atelier couture Médiathèque Lanvénégen samedi 27 juin 2026.
Lanvénégen
Atelier couture
Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-06-27
Cet atelier, animé par Joëlle Le Guyader, s’adresse aux personnes de plus de 15 ans, débutantes ou curieuses de découvrir la couture. Souvent, les machines à coudre restent au fond des greniers et l’on ne sait plus préparer les canettes ni par où recommencer. Cet atelier est un prétexte pour passer un bel après-midi, prendre un temps pour soi et se réapproprier sa machine à coudre. Le projet proposé sera la confection d’un sac cabas. Sur inscription. .
Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 41 42
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English :
L’événement Atelier couture Lanvénégen a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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