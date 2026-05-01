Balade familiale Médiathèque Lanvénégen
Balade familiale Médiathèque Lanvénégen dimanche 31 mai 2026.
Lanvénégen
Balade familiale
Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Venez découvrir la campagne de Lanvénégen autrement au fil de la marche et des pauses, vous serez invités à écouter et partager des connaissances variées sur la flore bretonne. Autrefois, par exemple, on récoltait le Krampouezh mouzig (nombril de Vénus) pour soigner les brûlures… Il ne s’agit pas d’un cours de botanique, mais d’un moment convivial pour éveiller la curiosité, apprendre en s’amusant, échanger entre participants et, pourquoi pas, retenir quelques mots de breton pour les non-initiés. Balade d’environ 3 à 4 km. Prévoir de bonnes chaussures. Ouvert à tous, petits et grands ! .
Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 41 42
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English :
L’événement Balade familiale Lanvénégen a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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