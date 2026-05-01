La causerie de la vallée du Naïc Salle municipale Lanvénégen
La causerie de la vallée du Naïc Salle municipale Lanvénégen samedi 30 mai 2026.
Lanvénégen
La causerie de la vallée du Naïc
Salle municipale 16B Rue de la Mairie Lanvénégen Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 17:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Vous êtes un habitant ou un habitué de la vallée du Naïc ? Venez témoigner et
échanger sur la rivière et son territoire lors d’un moment convivial. Venez avec un objet qui
symbolise le Naïc à vos yeux ! .
Salle municipale 16B Rue de la Mairie Lanvénégen 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 32 64 41
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English :
L’événement La causerie de la vallée du Naïc Lanvénégen a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan