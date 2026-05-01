La causerie de la vallée du Naïc Salle municipale Lanvénégen

Lanvénégen

La causerie de la vallée du Naïc

Salle municipale 16B Rue de la Mairie Lanvénégen Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30 17:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Vous êtes un habitant ou un habitué de la vallée du Naïc ? Venez témoigner et

échanger sur la rivière et son territoire lors d’un moment convivial. Venez avec un objet qui

symbolise le Naïc à vos yeux ! .

Salle municipale 16B Rue de la Mairie Lanvénégen 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 32 64 41

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English :

L’événement La causerie de la vallée du Naïc Lanvénégen a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan