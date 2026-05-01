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La causerie de la vallée du Naïc Salle municipale Lanvénégen

La causerie de la vallée du Naïc Salle municipale Lanvénégen samedi 30 mai 2026.

Lieu : Salle municipale

Adresse : 16B Rue de la Mairie

Ville : 56320 Lanvénégen

Département : Morbihan

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Lanvénégen

La causerie de la vallée du Naïc

Salle municipale 16B Rue de la Mairie Lanvénégen Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 17:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Vous êtes un habitant ou un habitué de la vallée du Naïc ? Venez témoigner et
échanger sur la rivière et son territoire lors d’un moment convivial. Venez avec un objet qui
symbolise le Naïc à vos yeux !   .

Salle municipale 16B Rue de la Mairie Lanvénégen 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 32 64 41 

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English :

L’événement La causerie de la vallée du Naïc Lanvénégen a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan