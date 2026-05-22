Exposition de Patrice Leclair Médiathèque Lanvénégen

Lanvénégen

Exposition de Patrice Leclair

Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-02

Patrice Leclair présente ses tableaux de style figuratif ou abstrait, mais aussi des illustrations agrandies du livre Au tout début écrit par Sophie Loskowitsch, sa compagne. Entrée libre. .

Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 41 42

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English :

L’événement Exposition de Patrice Leclair Lanvénégen a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan