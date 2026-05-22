Exposition de Patrice Leclair Médiathèque Lanvénégen
Exposition de Patrice Leclair Médiathèque Lanvénégen mardi 2 juin 2026.
Lanvénégen
Exposition de Patrice Leclair
Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-02
Patrice Leclair présente ses tableaux de style figuratif ou abstrait, mais aussi des illustrations agrandies du livre Au tout début écrit par Sophie Loskowitsch, sa compagne. Entrée libre. .
Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 41 42
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English :
L’événement Exposition de Patrice Leclair Lanvénégen a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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