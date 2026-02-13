Karaoké, L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian, Antony

Karaoké Vendredi 20 mars, 20h30 L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Hauts-de-Seine

Production Astérios Spectacles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T20:30:00+01:00 – 2026-03-20T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-20T20:30:00+01:00 – 2026-03-20T22:30:00+01:00

Avez-vous déjà fait ce rêve ou plutôt ce cauchemar : vous êtes propulsé sur une scène mais vous n’avez rien préparé, ni paroles, ni musique et vous ne savez pas quoi faire ?

C’est ce qui arrive au chanteur Raphaël, sauf qu’ici ce n’est pas un rêve, le voici sur un plateau nu. Alors qu’il semble sur le point de renoncer, une voix rassurante, une intelligence artificielle, va s’adresser à lui, « fais toi confiance, pourquoi pas un karaoké » lui dit elle, démarrant à un volume impressionnant la bande d’un vieux tube, le guidant dans des zones qu’il n’avait pas prévu d’arpenter. S’installe alors, autour d’un spectacle de karaoké où tous les codes du genre sont respectés, un dialogue entre Raphaël et ce robot conversationnel, entre les algorithmes du monde et le live, ou chacun sera poussé dans ses retranchements, essaiera de débrancher l’autre.

L'Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian 13 rue Maurice Labrousse – 92160 Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France

Cyril Teste (collaboration artistique) concert Raphaël

Raphaël Haroche