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Karaoké live Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes
mardi 25 août 2026 · Café Loco, Maison de quartier La Locomotive · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-25 18:00 – 20:00
Gratuit : oui Gratuit, sans inscription Tout public
Prenez le micro et laissez parler votre talent lors de notre karaoké live ! chantez vos morceaux préférés dans une ambiance festive, conviviale et ouverte à tous, que vous soyez chanteur confirmé ou amateur.
Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes 44300
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