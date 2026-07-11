Karaoké live Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-25 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Gratuit, sans inscription Tout public

Prenez le micro et laissez parler votre talent lors de notre karaoké live ! chantez vos morceaux préférés dans une ambiance festive, conviviale et ouverte à tous, que vous soyez chanteur confirmé ou amateur.

Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes 44300



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