Karaoké, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
Karaoké, Médiathèque José Cabanis, Toulouse samedi 18 avril 2026.
Karaoké Samedi 18 avril, 16h30 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T16:30:00+02:00 – 2026-04-18T18:30:00+02:00
Fin : 2026-04-18T16:30:00+02:00 – 2026-04-18T18:30:00+02:00
Samedi 18 avril – 16h30
En solo ou à plusieurs, faites-vous plaisir en chantant sur vos tubes préférés à la Médiathèque !
Médiathèque José Cabanis Petit auditorium (3e étage)
Durée : 2 h
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Jeux
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