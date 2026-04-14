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Karaoké, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Karaoké, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Karaoké, Médiathèque José Cabanis, Toulouse samedi 18 avril 2026.

Lieu : Médiathèque José Cabanis

Adresse : 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse

Ville : 31506 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Karaoké Samedi 18 avril, 16h30 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T16:30:00+02:00 – 2026-04-18T18:30:00+02:00
Fin : 2026-04-18T16:30:00+02:00 – 2026-04-18T18:30:00+02:00

Samedi 18 avril – 16h30
En solo ou à plusieurs, faites-vous plaisir en chantant sur vos tubes préférés à la Médiathèque !
Médiathèque José Cabanis Petit auditorium (3e étage)
Durée : 2 h

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
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