Karaoké, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Karaoké Samedi 18 avril, 16h30 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T16:30:00+02:00 – 2026-04-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T16:30:00+02:00 – 2026-04-18T18:30:00+02:00

Samedi 18 avril – 16h30

En solo ou à plusieurs, faites-vous plaisir en chantant sur vos tubes préférés à la Médiathèque !

Médiathèque José Cabanis Petit auditorium (3e étage)

Durée : 2 h

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

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