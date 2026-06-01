Agen

Karaoké Party

9 Rue de la Prune Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:45:00

fin : 2026-06-26 23:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Karaoké Party au Plancher des Vaches !

Ce vendredi, prenez le micro avec Coco & Laurent pour une soirée pleine de musique, de rires et de bonne humeur. Entre amis, venez chanter vos tubes préférés et mettre l’ambiance !

Prochains événements et menu

https://www.leplancherdesvaches.fr/

Karaoké Party au Plancher des Vaches.

Ce vendredi, la scène est à vous !

Préparez vos cordes vocales, vos tubes préférés et votre bonne humeur pour une soirée karaoké pleine de fun et de fous rires.

Coco & Laurent seront là pour vous accompagner et mettre l’ambiance tout au long de la soirée

Rires garantis… et peut-être même une standing ovation à la fin de votre solo.

Que vous soyez diva de salle de bain ou rockstar du dimanche, montez sur scène et faites vibrer le Plancher !

Retrouvez toutes nos prochaines animations et événements ainsi que notre menu à jour sur

https://www.leplancherdesvaches.fr/ .

9 Rue de la Prune Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15

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English : Karaoké Party

Karaoke Party at Plancher des Vaches!

This Friday, take to the mike with Coco & Laurent for an evening of music, laughter and good humor. Get together with friends to sing along to your favorite hits and get the party started!

Upcoming events and menu

https://www.leplancherdesvaches.fr/

L’événement Karaoké Party Agen a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Destination Agen