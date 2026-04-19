Karaoké Notre Dame Des Victoires Rochefort-en-Valdaine
Karaoké Notre Dame Des Victoires Rochefort-en-Valdaine samedi 20 juin 2026.
Rochefort-en-Valdaine
Karaoké
Notre Dame Des Victoires Esplanade des Chênes Rochefort-en-Valdaine Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez participer au karaoké champêtre !
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Notre Dame Des Victoires Esplanade des Chênes Rochefort-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 25 43 31 cmfrochefort@gmail.com
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English :
Come and join in the country karaoke!
L’événement Karaoké Rochefort-en-Valdaine a été mis à jour le 2026-04-16 par Montélimar Tourisme Agglomération