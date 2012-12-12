Repas campagnard Sous les chênes Rochefort-en-Valdaine
Repas campagnard Sous les chênes Rochefort-en-Valdaine dimanche 14 juin 2026.
Rochefort-en-Valdaine
Repas campagnard
Sous les chênes Place St Victoire Rochefort-en-Valdaine Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 12:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Repas campagnard ouvert à tous même hors village, organisé par SAS (Solidarité d’actions Sociales) au bénéfice des habitants du village de Rochefort en Valdaine en situation de difficultés.
.
Sous les chênes Place St Victoire Rochefort-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 60 45 25 bonnefoybertrand@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Country-style meal open to all, even outside the village, organized by SAS (Solidarité d’actions Sociales) for the benefit of people in difficulty in the village of Rochefort en Valdaine.
L’événement Repas campagnard Rochefort-en-Valdaine a été mis à jour le 2026-04-18 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Rochefort-en-Valdaine (Drôme)
- Exposition Emma Clouzot et Manhu Roche Symbiosis Le château Rochefort-en-Valdaine 1 mai 2026
- Vide grenier Esplanade sous les chênes Rochefort-en-Valdaine 7 juin 2026
- Karaoké Notre Dame Des Victoires Rochefort-en-Valdaine 20 juin 2026
- Exposition Chevaliers et Templiers Rochefort-en-Valdaine 1 juillet 2026
- Fête Gauloise Place Notre Dame Des Victoires Rochefort-en-Valdaine 25 juillet 2026