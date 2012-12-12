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Repas campagnard Sous les chênes Rochefort-en-Valdaine

Repas campagnard Sous les chênes Rochefort-en-Valdaine dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Sous les chênes

Adresse : Place St Victoire

Ville : 26160 Rochefort-en-Valdaine

Département : Drôme

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 12 12 12

Rochefort-en-Valdaine

Repas campagnard

Sous les chênes Place St Victoire Rochefort-en-Valdaine Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 12:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Repas campagnard ouvert à tous même hors village, organisé par SAS (Solidarité d’actions Sociales) au bénéfice des habitants du village de Rochefort en Valdaine en situation de difficultés.
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Sous les chênes Place St Victoire Rochefort-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 60 45 25  bonnefoybertrand@gmail.com

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English :

Country-style meal open to all, even outside the village, organized by SAS (Solidarité d’actions Sociales) for the benefit of people in difficulty in the village of Rochefort en Valdaine.

L’événement Repas campagnard Rochefort-en-Valdaine a été mis à jour le 2026-04-18 par Montélimar Tourisme Agglomération

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