Repas campagnard Sous les chênes Rochefort-en-Valdaine

Rochefort-en-Valdaine

Repas campagnard

Sous les chênes Place St Victoire Rochefort-en-Valdaine Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 12:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Repas campagnard ouvert à tous même hors village, organisé par SAS (Solidarité d’actions Sociales) au bénéfice des habitants du village de Rochefort en Valdaine en situation de difficultés.

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Sous les chênes Place St Victoire Rochefort-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 60 45 25 bonnefoybertrand@gmail.com

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English :

Country-style meal open to all, even outside the village, organized by SAS (Solidarité d’actions Sociales) for the benefit of people in difficulty in the village of Rochefort en Valdaine.

L’événement Repas campagnard Rochefort-en-Valdaine a été mis à jour le 2026-04-18 par Montélimar Tourisme Agglomération