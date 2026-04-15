Vide grenier Esplanade sous les chênes Rochefort-en-Valdaine
Vide grenier Esplanade sous les chênes Rochefort-en-Valdaine dimanche 7 juin 2026.
Rochefort-en-Valdaine
Vide grenier
Esplanade sous les chênes Chapelle Notre-Dame-des-Victoires Rochefort-en-Valdaine Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07 17:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Venez découvrir le vide grenier champêtre de Rochefort-en-Valdaine !
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Esplanade sous les chênes Chapelle Notre-Dame-des-Victoires Rochefort-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 25 43 31 cmfrochefort@gmail.com
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English :
Come and discover Rochefort-en-Valdaine’s country flea market!
L’événement Vide grenier Rochefort-en-Valdaine a été mis à jour le 2026-04-15 par Montélimar Tourisme Agglomération