Vide grenier Esplanade sous les chênes Rochefort-en-Valdaine

Rochefort-en-Valdaine

Vide grenier

Esplanade sous les chênes Chapelle Notre-Dame-des-Victoires Rochefort-en-Valdaine Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Venez découvrir le vide grenier champêtre de Rochefort-en-Valdaine !

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Esplanade sous les chênes Chapelle Notre-Dame-des-Victoires Rochefort-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 25 43 31 cmfrochefort@gmail.com

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English :

Come and discover Rochefort-en-Valdaine’s country flea market!

L’événement Vide grenier Rochefort-en-Valdaine a été mis à jour le 2026-04-15 par Montélimar Tourisme Agglomération