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Vide grenier Esplanade sous les chênes Rochefort-en-Valdaine

Vide grenier Esplanade sous les chênes Rochefort-en-Valdaine dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Esplanade sous les chênes

Adresse : Chapelle Notre-Dame-des-Victoires

Ville : 26160 Rochefort-en-Valdaine

Département : Drôme

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Rochefort-en-Valdaine

Vide grenier

Esplanade sous les chênes Chapelle Notre-Dame-des-Victoires Rochefort-en-Valdaine Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :
2026-06-07

Venez découvrir le vide grenier champêtre de Rochefort-en-Valdaine !
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Esplanade sous les chênes Chapelle Notre-Dame-des-Victoires Rochefort-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 25 43 31  cmfrochefort@gmail.com

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English :

Come and discover Rochefort-en-Valdaine’s country flea market!

L’événement Vide grenier Rochefort-en-Valdaine a été mis à jour le 2026-04-15 par Montélimar Tourisme Agglomération

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