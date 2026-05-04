Rochefort-en-Valdaine

Fête de la musique

Place Notre dames des Victoires Rochefort-en-Valdaine Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

À l’occasion de la Fête de la Musique, profitez d’une soirée karaoké avec buvette et petite restauration.

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Place Notre dames des Victoires Rochefort-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 25 43 31 cmfrochefort@gmail.com

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English :

For the Fête de la Musique, enjoy an evening of karaoke with refreshments and snacks.

L’événement Fête de la musique Rochefort-en-Valdaine a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération