Fête de la musique Rochefort-en-Valdaine
Fête de la musique Rochefort-en-Valdaine samedi 20 juin 2026.
Rochefort-en-Valdaine
Fête de la musique
Place Notre dames des Victoires Rochefort-en-Valdaine Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
À l’occasion de la Fête de la Musique, profitez d’une soirée karaoké avec buvette et petite restauration.
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Place Notre dames des Victoires Rochefort-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 25 43 31 cmfrochefort@gmail.com
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English :
For the Fête de la Musique, enjoy an evening of karaoke with refreshments and snacks.
L’événement Fête de la musique Rochefort-en-Valdaine a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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