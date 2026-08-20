Karen Knorr au musée Delacroix Musée national Eugène Delacroix Paris

Informations pratiques

Karen Knorr — artiste américano-britannique née en Allemagne et élevée à Puerto Rico dans les années 1960 — expose des photographies issues de sa célèbre série *India Song* dans le cadre du parcours du festival PhotoSaintGermain.

Réalisées à partir de prises de vue d’architectures, photographiées à la chambre et par des appareils photo digitaux, auxquelles sont intégrées numériquement des animaux vivants observés dans des réserves, des musées, des zoos ou en liberté, ses images brouillent les frontières du réel.

Visite guidée par Karen Knorr, suivie d’une dédicace

Lundi 9 novembre 2026 à 18h30 (compris dans le billet d’entrée au musée ; ouverture exceptionnelle du musée jusqu’à 20h30)

En dialogue avec l’accrochage Delacroix, chevaux et autres animaux, le musée expose une sélection de photographies de Karen Knorr autour d’animaux représentés par Eugène Delacroix : fauves, chevaux et paons. Mêlant animaux observés et lieux chargés de mémoire, les œuvres d’Eugène Delacroix et de Karen Knorr proposent de belles rencontres imaginaires.

Du jeudi 05 novembre 2026 au dimanche 03 janvier 2027 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 17h30

lundi, jeudi, vendredi

de 12h00 à 17h30

payant

De 0 à 9 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-05T13:00:00+01:00

fin : 2027-01-03T18:30:00+01:00

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Musée national Eugène Delacroix 6, rue de Furstemberg 75006 Paris



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