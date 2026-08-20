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Karen Knorr au musée Delacroix Musée national Eugène Delacroix Paris

jeudi 5 novembre 2026 · Musée national Eugène Delacroix · Paris

Karen Knorr au musée Delacroix Musée national Eugène Delacroix Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 5 novembre 2026
Fin
dimanche 3 janvier 2027
Lieu
Musée national Eugène Delacroix
Adresse
6, rue de Furstemberg
Ville
75006 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">De 0 à 9 euros. </p>

Karen Knorr — artiste américano-britannique née en Allemagne et élevée à Puerto Rico dans les années 1960 — expose des photographies issues de sa célèbre série *India Song* dans le cadre du parcours du festival PhotoSaintGermain.

Réalisées à partir de prises de vue d’architectures, photographiées à la chambre et par des appareils photo digitaux, auxquelles sont intégrées numériquement des animaux vivants observés dans des réserves, des musées, des zoos ou en liberté, ses images brouillent les frontières du réel.

Visite guidée par Karen Knorr, suivie d’une dédicace
Lundi 9 novembre 2026 à 18h30 (compris dans le billet d’entrée au musée ; ouverture exceptionnelle du musée jusqu’à 20h30)

En dialogue avec l’accrochage Delacroix, chevaux et autres animaux, le musée expose une sélection de photographies de Karen Knorr autour d’animaux représentés par Eugène Delacroix : fauves, chevaux et paons. Mêlant animaux observés et lieux chargés de mémoire, les œuvres d’Eugène Delacroix et de Karen Knorr proposent de belles rencontres imaginaires.
Du jeudi 05 novembre 2026 au dimanche 03 janvier 2027 :
samedi, dimanche
de 10h00 à 17h30
lundi, jeudi, vendredi
de 12h00 à 17h30
payant

De 0 à 9 euros. 

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-05T13:00:00+01:00
fin : 2027-01-03T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-11-05T12:00:00+02:00_2026-11-05T17:30:00+02:00;2026-11-06T12:00:00+02:00_2026-11-06T17:30:00+02:00;2026-11-07T10:00:00+02:00_2026-11-07T17:30:00+02:00;2026-11-08T10:00:00+02:00_2026-11-08T17:30:00+02:00;2026-11-09T12:00:00+02:00_2026-11-09T17:30:00+02:00;2026-11-12T12:00:00+02:00_2026-11-12T17:30:00+02:00;2026-11-13T12:00:00+02:00_2026-11-13T17:30:00+02:00;2026-11-14T10:00:00+02:00_2026-11-14T17:30:00+02:00;2026-11-15T10:00:00+02:00_2026-11-15T17:30:00+02:00;2026-11-16T12:00:00+02:00_2026-11-16T17:30:00+02:00;2026-11-19T12:00:00+02:00_2026-11-19T17:30:00+02:00;2026-11-20T12:00:00+02:00_2026-11-20T17:30:00+02:00;2026-11-21T10:00:00+02:00_2026-11-21T17:30:00+02:00;2026-11-22T10:00:00+02:00_2026-11-22T17:30:00+02:00;2026-11-23T12:00:00+02:00_2026-11-23T17:30:00+02:00;2026-11-26T12:00:00+02:00_2026-11-26T17:30:00+02:00;2026-11-27T12:00:00+02:00_2026-11-27T17:30:00+02:00;2026-11-28T10:00:00+02:00_2026-11-28T17:30:00+02:00;2026-11-29T10:00:00+02:00_2026-11-29T17:30:00+02:00;2026-11-30T12:00:00+02:00_2026-11-30T17:30:00+02:00;2026-12-03T12:00:00+02:00_2026-12-03T17:30:00+02:00;2026-12-04T12:00:00+02:00_2026-12-04T17:30:00+02:00;2026-12-05T10:00:00+02:00_2026-12-05T17:30:00+02:00;2026-12-06T10:00:00+02:00_2026-12-06T17:30:00+02:00;2026-12-07T12:00:00+02:00_2026-12-07T17:30:00+02:00;2026-12-10T12:00:00+02:00_2026-12-10T17:30:00+02:00;2026-12-11T12:00:00+02:00_2026-12-11T17:30:00+02:00;2026-12-12T10:00:00+02:00_2026-12-12T17:30:00+02:00;2026-12-13T10:00:00+02:00_2026-12-13T17:30:00+02:00;2026-12-14T12:00:00+02:00_2026-12-14T17:30:00+02:00;2026-12-17T12:00:00+02:00_2026-12-17T17:30:00+02:00;2026-12-18T12:00:00+02:00_2026-12-18T17:30:00+02:00;2026-12-19T10:00:00+02:00_2026-12-19T17:30:00+02:00;2026-12-20T10:00:00+02:00_2026-12-20T17:30:00+02:00;2026-12-21T12:00:00+02:00_2026-12-21T17:30:00+02:00;2026-12-24T12:00:00+02:00_2026-12-24T17:30:00+02:00;2026-12-25T12:00:00+02:00_2026-12-25T17:30:00+02:00;2026-12-26T10:00:00+02:00_2026-12-26T17:30:00+02:00;2026-12-27T10:00:00+02:00_2026-12-27T17:30:00+02:00;2026-12-28T12:00:00+02:00_2026-12-28T17:30:00+02:00;2026-12-31T12:00:00+02:00_2026-12-31T17:30:00+02:00;2027-01-01T12:00:00+02:00_2027-01-01T17:30:00+02:00;2027-01-02T10:00:00+02:00_2027-01-02T17:30:00+02:00;2027-01-03T10:00:00+02:00_2027-01-03T17:30:00+02:00

Musée national Eugène Delacroix 6, rue de Furstemberg  75006 Paris


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